Maletto, 40enne milanese si nasconde in un B&B per non scontare la condanna a 5 anni: arrestato

Aveva messo a segno numerose truffe in diversi comuni del nord Italie e, per questo, era statoto a più di 5di reclusione, ildi Milano che l’altro giorno è statodai Carabinieri della Stazione di Randazzo.La vicenda ha avuto origine l’altro pomeriggio, quando una pattuglia che stava percorrendo le vie cittadine, si è accorta della presenza di quell’uomo che, da solo, vagava per le vie della città ma, a differenza dei turisti, non sembrava affatto interessato ai monumenti o al paesaggio. Insospettiti da quell’atteggiamento, i Carabinieri hanno deciso di seguire le sue mosse, vedendolo percorrere i vari paesi del comprensorio, fino a, dove è entrato in un B&B.A quel punto, grazie allo scambio informativo con i colleghi delle Stazioni competenti per quei territori, e alla sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma sono riusciti a carpire le sue generalità, inserite correttamente nella banca dati delle Forze dell’Ordine dal gestore della struttura ricettiva, come previsto dalla specifica normativa di settore.