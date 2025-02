Quotidiano.net - Macron annuncia 109 miliardi di investimenti nell'IA alla vigilia dell'Action Summit a Parigi

Leggi su Quotidiano.net

'apertura del vertice sull'intelligenza artificiale organizzato a, il presidente francese, Emmanuel, ha auspicato che la Francia si impadronisca di questa "nuova era di progresso" ed hato - dagli studia tv pubblica France 2 - "109di euro di'intelligenza artificiale nei prossimi anni".ha paragonato tale investimento a quello degli Stati Uniti per il loro progetto "Stargate", per il quale Donald Trump hato un investimento di 500di dollari. Da domani mattina, capi di stato e di governo, rappresentanti di grandi imprese del mondo "tech" e responsabili di associazioni e ONG, si ritroveranno in decine di eventi, tavole rotonde e riunioni al Grand Palais di, per due giorni di "".