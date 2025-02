Sport.quotidiano.net - Maceratese. Serangeli: "Costretti a fare risultato»

"Affrontiamo la squadra più in forma del momento". Stefano, dg della capolista, parla della sfida di oggi a Monte San Giusto con la formazione di casa che rappresenta la quinta forza del campionato. "Ho visto la Sangiustese contro i Portuali – aggiunge – e la formazione allenata da Giandomenico ha elementi di qualità, un po’ rispecchia la nostra filosofia perché oggi si sfideranno due realtà con tanti giovani". La K Sport Montecchio Gallo è dietro di un solo punto e ciò costringe i biancorossi a ottenere sempre il massimo. "Siamo consapevoli di doverdi tutto per conquistare la vittoria perché la K Sport sta tenendo un ritmo incredibile e noi non possiamo permetterci passi falsi". Ma questo imperativo può mettere pressione alla squadra. "Da sempre – spiega– abbiamo parlato di progetto che non può essere valutato da una vittoria o da un pareggio o da una sconfitta.