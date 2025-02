Ilrestodelcarlino.it - Macerata, bruciata viva in auto: “Falso il biglietto d’addio”

, 9 febbraio 2025 – Con il nome di un uomo e due consulenze grafologiche, i genitori di Claudia Bartolozzi vogliono far riaprire le indagini sulla giovane donna, morta all’alba del 29 ottobre 2009 nella suaavvolta dalle fiamme, lungo una strada di campagna alla periferia di. Il fatto fu subito ritenuto un suicidio, ma Basilio e Giuseppina Bartolozzi non hanno mai creduto a questa conclusione e ora hanno depositato nuovi documenti alla procura dichiedendo di fare chiarezza su una storia che, per loro, è piena di dolore e di troppi punti interrogativi. Infermiera di 33 anni, madre di due bambine, la donna all’epoca si era da poco separata, aveva comprato una casa e un’e aveva avviato una nuova relazione sentimentale. Nulla lasciava presagire che potesse avere deciso di togliersi la vita, al contrario sembrava decisa e pronta ad affrontare un nuovo capitolo con fiducia.