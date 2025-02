Ma che avevi in mente Affari Tuoi il gesto choc di Chiara Interviene anche Stefano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella puntata diandata in onda sabato 8 febbraio 2025 su Rai 1, condotta daDe Martino, la protagonista è stataLucia, un’insegnante di musica per bambini piccoli. La concorrente, accompagnata dalla madre Monica, ha scelto il pacco numero 14 per iniziare la sua partita. La partita diè stata caratterizzata da una serie di decisioni sfortunate.>> “Hai vinto solo perché sei un ruffiano”. Ora o mai più, putiferio dopo la puntataNonostante le offerte del Dottore e le possibilità di cambiare il proprio pacco,ha deciso di mantenere la sua scelta iniziale. Purtroppo, al termine del gioco, si è scoperto che il suo pacco conteneva la “trippa al sugo”, uno dei premi meno ambiti del programma, mentre uno dei pacchi scartati conteneva una somma significativa.