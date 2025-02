Lortica.it - Lumezzane travolgente, l’Arezzo cade 5-0: amaranto sprecone sotto porta

Nella 18ª giornata di Serie B femminile, l’ACF Arezzo esce con una pesante sconfitta dal campo del. Le padrone di casa dominano il match e si impongono con un netto 5-0, sfruttando al massimo le occasioni create, mentre lenon riescono a concretizzare le numerose opportunità avute.parte aggressivo e nei primi minuti si rende pericoloso con Corazzi e Carcassi, ma Frigotto è attenta. Al 7’, ilpassa in vantaggio con Licari, lesta a ribadire in rete una respinta di Bartalini sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Leprovano a reagire, ma al 21’ le lombarde raddoppiano con Pinna, che approfitta di una ripartenza per battere il portiere. Poco prima dell’intervallo, la numero 7 delfirma la sua doppietta con un colpo di testa su punizione di Mauri,ndo il punteggio sul 3-0.