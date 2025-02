Lanazione.it - L’ultimo bombardamento. Cerimonia alla Conca per ricordare le vittime

Laper commemorareche ridusse Massa nella ’città dei calcinacci’ è sempre meno partecipata. Mancano loro, i testimoni, i sopravvissuti, che fino a qualche anno erano presenti e potevano raccontare. Con la ’Coperta della pace’, avvolta tra un mazzo di fiori e del cellophane, per proteggerla dpioggia, e un omaggio floreale a cura dell’Anpi di Massa, l’evento è stato ricordato nonostante il maltempo e nonostante le assenze dei protagonisti. La proposta dell’Anpi, in accordo con l’associazione Eventi sul Frigido e altre realtà massesi, è quella di coinvolgere l’amministrazione comunale per poter mettere una targa commemorativa in memoria di quelda parte degli Alleati che causò la morte di molti civili. Nella Seconda guerra mondiale ci furono anche lecivili italiane ad opera dei ’liberatori’.