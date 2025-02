Calciomercato.it - L’Udinese imbriglia il Napoli, solo pareggio per Conte

Finisce 1-1 la sfida del Maradona tra azzurri e friulani: non basta il gol di McTominay per conquistare i tre puntiSoltanto unper ilfallisce la fuga sull’Inter e viene fermato sull’1-1 da una bella e coraggiosa Udinese.ilper(LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo parte meglioche ha subito un paio di occasione per andare in vantaggio: al 3? è Thauvin ad impegnare Meret che si salva in angolo. La partita ha un inizio molto intenso con ilche risponde con McTominay, poi tocca a Lucca provarci ma Di Lorenzo fa buona guardia.Ritmi molto alti ed allora al 23? è Politano a farsi vedere con una conclusione che va fuori di poco. Dieci minuti dopo è Bijol a sfiorare il gol su calcio d’angolo: il suo colpo di testa va fuori di poco.