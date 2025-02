Tvplay.it - L’Udinese ferma il Napoli e fa un favore all’Inter: 1-1 al Maradona

Leggi su Tvplay.it

Ilsiin casa controe di fatto perde due punti preziosi nella corsa scudetto. La palla è adesso, domani sera in campo.Doveva vincere, ildi Antonio Conte, per mettere ulteriore pressione su un’Inter in improvvisa crisi. La rovinosa caduta dei nerazzurri con la Fiorentina dava un’occasione d’oro alla capolista per allungare in classifica, potendo sfruttare un altro incrocio tra viola e nerazzurri, domani sera. Invece in casa controfinisce solo 1-1: i partenopei vanno temporaneamente a +4 sull’Inter, ma vedono riavvicinarsi l’Atalanta, ora a -5.ile fa un: 1-1 al. (LaPresse) TvPlay.itPer illa partita si complica in realtà prima ancora di iniziare, con l’annuncio dell’infortunio di Leonardo Spinazzola, in gol nell’ultima gara in casa della Roma.