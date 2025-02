Thesocialpost.it - Luciana Littizzetto ricoverata per pancreatite acuta: “Un grande spavento, ma ora sto meglio”

è statain ospedale a causa di una. La comica ha raccontato di aver inizialmente sottovalutato i sintomi, pensando a una semplice influenza, fino a quando i dolori non sono diventati insopportabili. «Avevo dei grossi dolori, ma pensavo fosse solo influenza. Invece mi hanno», ha spiegato, rassicurando però che i suoi valori stanno migliorando.Nonostante la paura iniziale,ha affrontato la situazione con il suo solito spirito ironico. «Io che non sapevo neanche di avere un pancreas», ha scherzato, sottolineando la beffa della malattia: «Non sono una bevitrice e mangio sempre molto sano, eppure è successa questa cosa». Un episodio che, secondo la conduttrice, può servire da insegnamento per chi conduce una vita salutare: «Aiuta noi sani ad apprezzare di più quello che abbiamo».