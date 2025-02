Oasport.it - Lucia Bronzetti sconfitta in finale a Cluj-Napoca, Anastasia Potapova rimonta e vince in Romania

è la quinta campionessa in cinque differenti edizioni del WTA 250 di. La russa batte inper 4-6 6-1 6-2: si tratta del suo terzo titolo in carriera dopo Istanbul nell’aprile 2022 e Linz nel febbraio 2023. Per l’azzurra una settimana che, comunque, continua a far capire come il suo livello sia destinato a salire nel corso del 2025.Già nel primo gameriesce a portare ai vantaggi, ma la palla break arriva nel turno di servizio successivo, con la russa che però l’annulla prendendo campo e chiudendo di dritto lungolinea. Con l’allungarsi degli scambi arrivano anche i problemi per l’italiana, che va sotto 0-30 e non riesce a evitare la perdita del turno di battuta. Per la riminese nulla è perduto, anzi: a sua volta va sullo 0-30, poi sul 30-30 gioca una gran palla corta che vale la chance del controbreak.