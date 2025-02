Oasport.it - Lotta, Ranking Series Zagabria 2025: i risultati dell’ultima giornata nella greco-romana

Va ufficialmente in archivio la quinta e ultimadel Zagreb Open, prima tappa stagionale del circuitodiolimpica. Quest’oggi, nel day-5 del torneo croato, il programma prevedeva lo svolgimento di sei categorie di peso della, mentre ieri erano impegnate la -77 e la -87 kg (oltre al settore femminile).Vittoria schiacciante nei -55 kg per l’azerbaigiano Elmir Aliyev, che ha travolto in finale l’iraniano Mahdi Ahadi Zenab ai punti per 7-0, mentre l’ultimo atto dei -60 kg è stato sicuramente più equilibrato con il serbo Georgij Tibilov ad avere la meglio per 6-4 sull’uzbeko Alisher Ganiev. Nei -72 kg il successo è andato all’ungherese Levente Levai, che ha regolato nel match decisivo per 4-3 l’iraniano Seyed Sohrabi.Iran sul gradino più alto del podio nei -82 kg con Gholamreza Javad Farokhisenjani (6-2 sul magiaro Erik Szilvassy), mentre il russo Artur Sargsian ha primeggiato nei -97 kg battendo per 5-2 il bielorusso Abubakar Khaslakhanau.