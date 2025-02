Ilfattoquotidiano.it - L’ostello viene disinfestato dalle cimici dei letti, turiste muoiono dopo violenti attacchi di vomito: “Possibile avvelenamento da pesticidi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era il viaggio dei suoi sogni: fare un tour completo dell’Asia e raccontarlo ai suoi diecimila follower sui social.mesi di ricerche e itinerari ben congegnati, decide di cominciare in Sri Lanka, ma,pochi giorni, inizia a sentirsi male: nausea,die difficoltà respiratorie. Segue il ricovero in ospedale, dove, però, i medici non riescono a salvarla. Sarebbe questa la dinamica che avrebbe portato alla morte dell’influencer britannica di 24 anni, Ebony McIntosh, che, durante i suoi primi giorni a Colombo City, capitale del paese asiatico, ha iniziato ad accusare diversi sintomi, tra cuie difficoltà a respirare. Secondo quanto riporta il Daily Mail, le cause del decesso non sono ancora state accertate, ma gli inquirenti indagano sulla possibilità di undanocivi usati, pochi giorni prima che la 24enne si sentisse male, per trattare un’infestazione dadeiin alcune stanze delin cui soggiornava la vittima.