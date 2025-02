Quotidiano.net - L’omicidio della babysitter. Il fidanzato confessa:: "Ho nascosto il corpo"

Alla fine è crollato. "L’ho uccisa io, ma non volevo: stavamo facendo un gioco erotico. Poi mi è preso il panico e ho deciso di disfarmi del cadavere", ha detto in sintesi Pablo Heriberto Gonzalez Rivas,ndo dopo due settimanecompagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. Dopo aver accreditato per giorni la pista dell’allontanamento volontario ed essere rimasto in silenzio venerdì davanti all’aggiunto Maria Letizia Mannella e al pm Alessia Menegazzo, ieri il quarantottenne salvadoregno, assistito dall’avvocato Paola Selleri, ha risposto alle domande del gip Anna Calabi, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo per omicidio e occultamento di cadaverequarantenne connazionale, sparita nel nulla la notte del 25 gennaio. Stando a quanto emerso, Jhoanna è stata strangolata nel monolocale di piazza dei Daini 4/2 dal convivente Gonzalez Rivas, che avrebbe fatto riferimento a un’asfissia letale generata da "un gioco erotico" finito male; una versione tutta da verificare, che l’uomo, che in questa storia ne ha raccontate tante di bugie, potrebbe aver utilizzato per alleggerire la sua posizione.