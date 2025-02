Lanazione.it - L’Oceano del filosofo Simone Regazzoni racconta il mondo e l’umanità

Il mare diventa ‘Oceano’ per un tuffo nel mito e nell’attualità della crisi climatica con il, protagonista del quarto incontro de ‘Il Mare Filosofia e Poesia’, a Palazzo San Giorgio a Genova giovedì alle 17.è l’interprete della nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure ‘La palestra di Platone’, con la regia di Sergio Maifredi. Nell’appuntamento, assumecome punto di partenza per ripensare tutta la filosofia moderna, l’approccio ale al. A fronte della crisi ecologica che l’uomo sta affrontando, dei cambiamenti che stanno rivoluzionando le vite di tutti, riparte dalla grande distesa d’acqua da cui la vita ha avuto origine. Propone un viaggio dai miti della creazione ai racconti di Herman Melville e al rapporto moderno col mare che prende lo spazio dell’intero, come flusso costante del divenire.