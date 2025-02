Iodonna.it - Lo Street Style della Paris Fashion Week Haute Couture 2025 offre mise eleganti e facili da replicare per tutti i giorni

Leggi su Iodonna.it

Il vero lusso, a Parigi, sta nei dettagli, capaci di rendere sofisticato anche l’outfit più casual. Mentre sulle passerellel’Alta Moda incanta, sotto la Tour Eiffel sfila. Ecco cinque outfitdaper.Spille colorate sul cappotto biancoBastano un paio di spille colorate per elevare un semplice cappotto bianco, abbinato a jeans e slingback con nonchalance. Leggi anche › Alta Moda per: i 10 look più belli dallo Streetdelle sfilate Haute Couture di Parigi Giacca bouclé chiara e camiciaGiacca bouclé chiara, camicia strutturata con polsini esagerati, pullover a trecce e jeans scuri, per un mix perfetto tra classico e casual.