Lo spaventoso pesce Diavolo Nero è pericoloso per gli umani e si può mangiare?

Il, scientificamente noto come Melanocetus johnsonii, è una creatura degli abissi dalle caratteristiche inquietanti: corpo molle privo di scaglie, testa grande con una bocca armata di denti affilati e un’esca luminosa sulla fronte, utilizzata per attirare le prede. Nonostante il suo aspetto minaccioso, però, non rappresenta un pericolo per gli esseri, poiché abita in profondità marine tra i 600 e i 2000 metri, lontano dalla portata dei subacquei e delle normali attività umane. Ecco perché il recentissimo avvistamento al largo di Tenerife rappresenta qualcosa di straordinario.Sempre per questo motivo è altamente improbabile la pesca di questo esemplare per fini alimentari. Ilnon si mangia e questo ci mette al riparo da possibili intossicazioni causate dall’accumulo di sostanze velenose nel corpo del, in particolare fegato e gonadi.