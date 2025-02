Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: scende a trenta secondi il vantaggio dei fuggitivi

16:39 Continua l'altalena tra ie il gruppo. Il margine è ora di quarantacinque.16:36 Achilometri dalla fine ildella fuga si riduce a.16:33 Jonathan Milan della Lidl-Trek, uno dei grandi favoriti in caso di arrivo in volata, si mantiene nelle prime posizioni del gruppo.16:30 Diminuisce ancora il margine dei cinque battistrada. A 33 chilometri dal traguardo è inferiore al minuto.16:27nuovamente ildegli attaccanti di giornata che ora hanno 1:10 sul gruppo.16:24 La INEOS Grenadiers guida il gruppo a meno di quaranta chilometri dal traguardo. Foratura per Edgar David Cadena della Petrolike.16:21 Santiago Buitrago ha già indossato la maglia di leader nella Vuelta a Burgos e nel Saudi Tour del 2022.