Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca l’acuto in volata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della quinta frazione dellaa la. Continua la sessantaseiesima edizione della corsa a tappe spagnola che porterà i corridori da Alfafar a Valencia.Ladi ieri è stata vinta dal colombiano Santiago Buitrago della Bahrain Victorious che ha preceduto di 6 secondi Jonathan(Lidl-Trek) autore di una grandissima prova su un percorso non a lui congeniale. Terzo all’arrivo lo svedese Jakob Soderqvist, anticipato inproprio dall’italiano. In virtù della vittoria nella quarta, il corridore colombiano è ora leader della classifica generale, con un vantaggio di 8 secondi dal portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates).Laconclusiva dellaa lapartirà da Alfafar ed arriverà a Valencia dopo 104.