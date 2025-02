Oasport.it - LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan festeggia la prima vittoria stagionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:11conquista così il primo successo in stagione e il numero diciassette della sua carriera.17:10 Prepotente sprint diche vince in volata la quintadellaa la.17:09 Siamo all’ultimo chilometro.17:08 Il gruppo compatto procede verso lo sprint a meno di due chilometri dal traguardo.17:06 A meno di quattro chilometri dal traguardo il gruppo riassorbe i fuggitivi.17:03 La velocità media è di 46.884 km/h, 94.2 km coperti in 02:00:34.17:00 Mancano circa otto chilometri al traguardo. Il gruppo ha ormai ripreso i fuggitivi.16:57 Perdono ancora terreno i cinque al comando. Il gruppo insegue ora a soli undici secondi.16:54 Il gruppo torna sotto in maniera prepotente. Il vantaggio della fuga è ora di venti secondi.