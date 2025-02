Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: via agli ottavi con Deromedis dalle 12.10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:54 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di gara-2 di Val di. Poco meno di 20 minuti al via deglimaschili.Buongiorno e benvenuti nellatestuale della gara didi Val di, tappa valida per la Coppa del Mondo 2024/. Secondo appuntamento sul tracciato di Passo San Pellegrino con Simoneche stavolta si presenta da secondo della classe. L’azzurro insegue infatti il tedesco Florian Wilmsmann, terzo in gara-1.deve anzitutto riscattare la nona posizione colta ieri, per poi eventualmente approfittare dell’assenza del francese Youri Duplessis Kergomard, eliminato nelle qualificazioni di gara-2 e quarto in gara-1. Saranno tre gli italiani in gara, con Dominik Zuech inserito nella heat 3 proprio con, il francese Nicolas Raffort ed il britannico Johns Scott.