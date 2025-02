Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: Deromedis, Zuech e Tomasoni ai quarti! Tra poco Jole Galli

12:19 E' il momento del leader della classifica generale, che deve rispondere a. Questa la startlist della quarta heat:Wilmsmann (GER)Lohner (SUI)Detraz (SUI)Del Bosco (USA)12:17 ANDIAMO AZZURRI! Ottimo lavoro di, in controllo fino al traguardo. Nella parte conclusivasorpassa all'interno Raffort beffando il francese. Tre italiani ai!12:16 Subito al comando, che non vuole correre rischi dopo l'errore di ieri.12:14 Gran prova di Federico! L'azzurro, dopo una partenza difficoltosa, risale fino alla prima posizione e senza sbavature chiude al comando la heat. Secondo posto per l'austriaco Kappacher, eliminato a sorpresa lo svizzero Fiva. Tocca ora a Simonee Dominik, che se la vedranno con il britannico Johns ed il francese Raffart.