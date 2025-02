Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: Deromedis, Tomasoni e Galli in semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Penultimo quarto di finale prossimo al via. Questa la startlist:Tchiknavorian M (FRA)Aujesky (AUT)Rohrweck (AUT)Hronek (GER)12:49C’E’! Run perfetta di Simone, che domina ed avanza con il leader della classifica generale Wilmsmann. Peccato per Zuech, che a causa di un paio di sbavature sui dossi scivola in ultima posizione.12:48 Riesce a mettersi al comando! Anche Zuech supera Wilmsnmann! Vediamo se gli azzurri sapranno concretizzare un non banale gioco di squadra.12:45 Ha dei razzi sotto i piedi Federico! L’azzurro su uno dei rarissimi rettilinei del tracciato svernicia i rivali balzando al comando e tagliando il traguardo in prima posizione. Semifinali anche per il canadese Howden. Tocca ora ae Zuech, impegnati contro il tedesco Wilmsmann e lo svizzero Lohner.