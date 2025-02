Oasport.it - LIVE Skicross, Val di Fassa 2025 in DIRETTA: AZZURRI SCATENATI! Trionfa Jole Galli, Deromedis secondo e leader della classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:30 Si chiude qui la nostratestuale di gara-2 di Val di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.13:29 Giornata storica per lo ski cross italiano, conche diventa la prima donna a vincere in Coppa del Mondo, eche si riprende il pettorale rosso. Pubblico italiano soddisfatto in questa buia domenica ricca di neve e nebbia.13:27! Va bene così! Vince uno scatenato Howden, ma l’azzurro conquista 80 punti tornando al comandogenerale con 639 punti, 19 meglio di Wilmsmann. Terzo gradino del podio per lo svizzero Regez.13:26continua a tenere la testagara, ma sono tutti in un fazzoletto.