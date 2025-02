Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Von Allmen verso l’oro, Paris ‘puzza’ di 4° posto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA12.13 Niente da fare per Hemetsberger, settimo a 91 centesimi. Si tra profilando un duello tra le solite Austria e Svizzera per la vittoria del medagliere.12.11 Sejersted perde tanto nel finale ed è sesto a 83 centesimi. L’Austria spera ora nel miracolo di Daniel Hemetsberger.12.10 La gara non è finita. Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted ha appena 0.09 di ritardo al terzo intermedio!12.09 L’austriaco Stefan Babinsky è 7° a 1.31. Ricordiamo che mancano Schieder con il 20 e Franzoni con il 25.12.07 Ecco i distacchi dida Vonintermedio dopo intermedio: -0.01, +0.11, +0.42, +0.04, -0.04, -0.07. Capite che i rimpianti sono enormi. Si è giocato tutto in quel tratto centrale, dove non è riuscito a portare una velocità alta dai curvoni.