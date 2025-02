Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Von Allmen oro alla prima partecipazione, 4° Paris con rimpianti

IL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA12.46 Lo svedese Felix Monsen non fa il miracolo ed è 15° a 1.64. Comunque per lui un ottimo risultato.12.45 Il canadese Jeffrey Read è 26° a 2.36. Occhio allo svedese Monsen ora, è in vantaggio di 1 centesimo al primo intermedio.12.43 Vi aggiorneremo fino al n.37, il norvegese Fredrick Moeller. A seguire scenderanno solo atleti di nazioni presenti per mero spirito decoubertiniano.12.42 La classifica dopo i primi 30:1) Franjo Von(Svizzera) 1'40?682) Vincent Kriechmayr (Austria) +0.243) Alexis Monney (Svizzera) +0.314) Dominik(Italia) +0.455) Marco Odermatt (Svizzera) +0.666) Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) +0.837) Daniel Hemetsberger (Austria) +0.918) Justin Murisier (Svizzera) +1.