LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs, Super Bowl 2025 in DIRETTA: lo show americano più atteso

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super Bowl LIX che vede affrontarsi Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs a New Orleans. Ad affrontarsi saranno i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles che sono arrivati primi nella regular season della American Football con 15 vittorie e sole 2 sconfitte e ai play-off hanno sconfitto ai quarti di finale gli Houston Texans per 23-14 e i Buffalo Bills per 32-29. Kansas City Chiefs che può davvero aprire una dinastia: ha vinto gli ultimi due Super Bowl, tre degli ultimi cinque. Philadelphia Eagles che sono arrivati secondi invece nella National Football con 14 vittorie e 3 sconfitte, dietro ai Detroit Lions. Tre sono stati quindi i turni da affrontare per arrivare in finale: hanno sconfitto 22-10 i Green Bay Packers, 28-22 i Los Angeles Ram e 55-23 i Washington Commanders.