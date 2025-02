Inter-news.it - LIVE – Lazio-Inter Women 0-2: inizia la ripresa al Fersini

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio ‘Mirko’ di Formello (RO).0-2 – PREMI 45 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA13.36IL SECONDO TEMPO!13.35 Tre cambi nella: fuori Eriksen, Castiello e Oliviero e dentro Benoit, Visentin e Cafferata.45’+1? FINISCE IL PRIMO TEMPO!45? SEGNALATO UN MINUTO DI RECUPERO!43? Ammonita anche Cambiaghi dopo Castiello della.38? Cartellino giallo per Castiello su trattenuta ai danni di Tomaselli.36? Ci prova dalla distanza pure D’Auria, ma ancora attenta Runarsdottir, a difendere la propria porta.