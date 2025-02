Inter-news.it - LIVE – Lazio-Inter Women 0-2, GOOOOLLL! Raddoppia Csiszar!

Leggi su Inter-news.it

è l’incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio ‘Mirko Fersini’ di Formello (RO).0-238? Cartellino giallo per Castiello su trattenuta ai danni di Tomaselli.36? Ci prova dalla distanza pure D’Auria, ma ancora attenta Runarsdottir, a difendere la propria porta. Parata in due tempi.33? Conclusione abbastanza velleitaria di Castiello dalla distanza, che finisce al lato dalla porta difesa da Runarsdottir.28? PALO DI CAMBIAGHI! L’va vicina al terzo gol con Michela Cambiaghi, che gira bene ma becca il palo.26? Il risultato permette all’di gestire il pallone senza problemi.