Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Egonu e compagne all’assalto delle Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladelladi2025 tra Numiae Prosecco Doc Imoco. All’Unipol Arena di Bolognaè a caccia della sesta,a caccia della prima. Per la terza volta nel giro di otto mesisi trovano di fronte in una. Prima la Champions League, vinta daal tie-break, poi la Super, vinta daal tie-break e adesso, questo pomeriggio, all’Unipol Arena di Bologna, ladi, che ha come grande favorita, attenzione attenzione,.La distanza fra le venete e tutte le altre squadre, in questi otto mesi, si è ampliata e oggi la Prosecco Doc Imoco va a caccia della sua sesta, la quinta consecutiva, della vittoria numero 35 in stagione consecutiva e del trofeo innumero 17 consecutivo.