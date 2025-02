Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 3-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: sesto trionfo per le Pantere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12:ha perso 3-0, a differenza delle due finali precedenti quando trascinòal quinto set ma questaè difficilissima da scalfire e in parte le lombarde ci sono riuscite, non riuscendo però a completare l’opera neldi un primo set dove hanno avuto ben cinque palle per chiudere ma non le hanno sfruttate. La Numia esce comunque a testa alta dallae mercoledì ci riproverà a Villorba, in campionato, sempre contro17.10: Anche oggi, come ieri in semicon Novara, non tutto ha funzionato per il meglio in casa veneta. Qualche difficoltà in ricezione, qualche black out in attacco, in particolare su palla alta ma poi quando alza il ritmo la squadra di Santarelli diventa davvero difficile tenere la scia per qualsiasi altra squadra.