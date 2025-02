Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 2-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: venete in fuga anche nel terzo set, 13-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-9 Parallela di Haak da zona 212-9 Out Egonu da seconda linea. Calata l’opposta di11-9 Parallela di Gabi da zona 410-9 Sbaglia Wolosz l’alzata e Zhu mette fuori il bagher in precarie condizioni di equilibrio10-8 Primo tempo dietro Chirichella9-8 Out Gabi da zona 49-7 Primo tempo Chirichella8-7 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu8-6 ce la fa Daalderop in parallela da zona 48-5 Mano out Haak da seconda linea dopo un paio di difese diche adesso sta faticando a penetrare il muro di7-5 Diagonale vincente di Zhu sopra al muro da zona 46-5 Diagonale out di Zhu da zona 46-4 Pallonetto Daalderop da zona 46-3 Mano out Chirichella in primo tempo5-3 Muroooooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuu su Egonu che adesso appare un po’ in difficoltà4-3 Primo tempo Danesi dopo due difese miracolose di4-2 La parallela di Haak da zona 23-2 Parallela di Gabi da zona 42-2 Errore al servizio2-1 La pipe di Zhu1-1 Diagonale di Gabi da zona 40-1 Errore al servizio25-20 Out Egonu da zona 2 esi aggiudica un secondo set nel quale ha sofferto meno al servizio e, invece, ha faticato nel cambio palla24-20 La parallela di Gabi da zona 423-20 Out la diagonale stretta da zona 423-19 Alzata problematica di Gelin, attacco di Egonu sull’asta da zona 222-19 Quattro tocchi22-18 Out la fast di Chirichella22-17 Out Haak da seconda linea ma adessosta facendo tanta fatica in fase cambio palla22-16 Ancora Gabi in pallonetto da zona 421-16 Vincente Gabi da zona 4 in diagonale20-16 Gabiiiiiiiiiiii! Vincente in diagonale da zona 4 a chiudere un’altra azione spettacolare con tante difese19-16 Errore al servizio18-16 Errore al servizio18-15 Copertura die chiusura di Zhu in diagonale da zona 417-15 Pallonetto di Zhu da zona 416-15 Primo tempo Heyrman16-14 Primo tempo Fahr15-14 Palla spinta di Egonu da zona 215-13 Primo tempo Fahr14-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii14-12 Punto di Sylla con una difesa alla disperata che mette in difficoltà14-11 Out Haak da zona 214-10 Riceve e attacca in primo tempo vincente Danesi14-9 Muroooooooooooooooooooo Haaaaaaaaaaaaaaaak13-9 Errore al servizio12-9 Errore al servizio12-8 Errore di Orro11-8 Errore al servizio10-8 Out Haak da seconda linea in parallela10-7 Parallela vincente al secondo tentativo per Gabi da zona 49-7 Invasione8-7 Parallela potente di Sylla da zona 48-6 Invasione7-6 Parallela potentissima di Egonu da seconda linea7-5 Primo tempo Fahr6-5 Diagonale Egonu da zona 2.