Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: le Pantere si aggiudicano un primo set da leggenda, 37-35

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Parallela vincente per la brasiliana che chiude ilset all’ottavo tentativo! Che set, che spettacolo!36-35 Diagonale di Zhu da zona 435-35 Mano out Danesi intempo35-34 Out la diagonale stretta di Egonu da zona 234-34 Diagonale di Haak da zona 233-34 Pallonetto di Egonu da zona 2 dopo la difesa di Orro33-33tempo Danesi33-32 Diagonale di Zhu da zona 4 col muro a uno32-32 Diagonale di Sylla da zona 432-31tempo Fahr31-31 Che azioneeeeeeeeeeeeeeee! Egonu mano out da seconda linea ma quante emozioni!31-30 Errore al servizio30-30 Parallela di Egonu da zona 230-29 Pipe di Haak imperiale!29-29 Muroooooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuu su Gabi29-28 Out la diagonale stretta di Egonu da zona 228-28 La slash di Egonu da zona 228-27 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Haaaaaaaaaaaaaaak27-27 Palla spinta di Haak da zona 226-27 Vincente sulle mani del muro Sylla da zona 426-26 Errore al servizio25-26 Diagonale di Egonu da seconda linea25-25 Errore al servizio24-25 Diagonale Egonu da seconda linea24-24 Muroooooooooooooo Gabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Smrek poco decisa in attacco23-24 Mano out Daalderop da zona 423-23 Diagonale stretta di Gabi da zona 4 al secondo tentativo dopo il muro di Egonu22-23 diagonale vincente di Egonu da zona 222-22 La slash di Egonu dopo la difesa di22-21 Diagonale di Haak da seconda linea21-21 Errore al servizio21-20tempo Chirichella20-20 Orro di seconda intenzione senza muro20-19 Palla spinta di Haak da zona 219-19 Errore al servizio19-18 Out Sylla da zona 418-18 Diagonale di Haak da zona 217-18 Mano out Egonu da seconda linea17-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee Woloooooooooooooosz16-17tempo di Fahr a chiudere una lunga azione eè lì.