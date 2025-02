Oasport.it - LIVE Cechia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: palla a due a Brno, le azzurre vogliono chiudere bene il girone I

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Virata di Martina Fassina: +3!1-2 1/2 ai liberi per Hamzova.0-2 Contropiede perfetto di Matilde Villa!Tutto è pronto per laa due. Buon divertimento a tutti e forza!Questi gli Starting five scelti per l’inizio di questa sfida: Stoupalova Vorackova Hamzova Vyoralova Reisingerova (); M. Villa Fassina Zandalasini Keys Cubaj ()15:55 Squadre che sono già sul parquet dell’impianto nella città ceca, con laa due che verrà alzata tra circa cinque minuti. Per l’probabile debutto per la giovane playmaker Carlotta Zanardi, con Francesca Pan che giovedì sera al PalaCattani di Faenza (Ravenna) ha piazzato 21 punti trascinando lealla vittoria.15:52 Situazione decisamente diversa in classifica per la, con le padrone di casa che hanno un bilancio di 1-4 finora dopo aver trovato il primo successo delproprio pochi giorni fa contro la Grecia.