Oasport.it - LIVE Cechia-Italia, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre cercano conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, match per leaglidi! Ultimo impegno per lenel girone I, già certe della qualificazione in quanto l’è uno dei paesi organizzatori – al pari proprio di, Germania e Grecia – e anche del primo posto del raggruppamento.La rappresentativa del Belpaese ha piegato la resistenza della Germania pochi giorni fa a Faenza (Ravenna) per 79-60 confermando così il successo ottenuto all’andata, trascinata da una scatenata Francesca Pan al suo career-high in maglia azzurra con 21 punti. 4-1 è il bilancio delle ragazze di coach Andrea Capobianco, con la giovane playmaker Carlotta Zanardi che farà molto probabilmente il suo debutto in Nazionale.