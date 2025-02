Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 74-69, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sconfitta indolore per le azzurre, 16 punti e 10 rimbalzi di Cubaj

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:47 Termina qui la nostraper quest’oggi. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di giornata ed un saluto sportivo!17:44 TOP SCORER:: Holesinska 17, Reisingerova e Vorackova 14;16, Pan 12, Zandalasini e Verona 9Finisce qui: l’lotta ma escedalla trasferta inper 74-69 nell’ultima giornata del girone I delleagli!74-69 2/2 per Pospisilova in lunetta.Holesisnska sbaglia il libero.Fallo tecnico fischiato a coach Capobianco per proteste!Time-out chiamato dal CT Andrea Capobianco per disegnare l’ultima azione, con solo 26? rimasti sul cronometro.72-69 Vorackova da due per il +3.70-69 2/2 per Lorelaîn lunetta, per il -1