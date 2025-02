Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 66-58, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: break delle ceche, le azzurre provano a rientrare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-69 Vorackova da due per il +3.70-69 2/2 per Lorela Cubaj în lunetta, per il -1.Time-out chiamato da Ptackova, con poco più di due minuti al termine del match.70-67 ZANDALASINI! COL FALLO.70-65 CUBAJ! 14 PUNTI PER LEI, LENON MOLLANO.70-63 Stoupalova da due.68-63 FRANCESCA PAN COL FALLO! 2+1 CHIUSO, -5.68-60 Penetrazione di Pospisilova per il nuovo +8.66-60 Costanza Verona! Mini-, -6.66-58 2/2 per Lorela Cubaj în lunetta.66-56 Hamzova appoggia per il vantaggio in doppia cifra!64-56 Pospisilova da due: +8!62-56 FRANCESCA PAN! SI SBLOCCA L’IN QUESTO QUARTO.62-54 1/2 per Vyoralova in lunetta.61-54 Contropiede di Vorackova che aggiorna il bottino personale a quota 12 punti: time-out immediato di Andrea Capobianco per riordinare le idee!59-54 Vorackova col piazzato:di 5-0padrone di casa!57-54 Pospisilova da tre: primi punti per lei e +3!Inizia la frazione decisiva a Brno!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? partita ancora in equilibrio sul 54-54!54-54 TAGLIO DI OLBIS ANDRE’: PARITA’!54-52 Virata di Reisingerova: contro-sorpasso!52-52 Holesinska dall’angolo: tripla del pareggio!49-52 2/2 per Reisingerova in lunetta per smuovere il punteggio per la