Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 54-54, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sfida ancora in equilibrio all’ultima pausa breve, 10 punti di Cubaj

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVa in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? partitainsul 54-54!54-54 TAGLIO DI OLBIS ANDRE’: PARITA’!54-52 Virata di Reisingerova: contro-sorpasso!52-52 Holesinska dall’angolo: tripla del pareggio!49-52 2/2 per Reisingerova in lunetta per smuovere il punteggio per la.47-52 1/2 per Francesca Pan ai liberi.47-51 2/2 per Cecilia Zandalasini a cronometro fermo: +4con tre minuti rimasti da giocare in questo terzo quarto!Brutta caduta per Reisingerova, che stringe i denti e rimane in campo.Break di 7-0 delle azzurre, che sembrano aver ritrovato fluidità in attacco chiudendo bene le maglie in difesa.47-49 MATILDE VILLA PER ZANDALASINI: SORPASSO!47-47! PAREGGIO.47-45 MARTINA FASSINAAAA! BOMBAAAAAAA47-42 Vorackova da due:+5 per le padrone di casa, l’lascia qualcosa per strada in difesa.