Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 5-11, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: avvio quasi perfetto delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-21 Vorackova brucia la retina: -4!15-21 Dentro il libero aggiuntivo.14-21 Reisingerova col fallo! Possibilità di chiudere il 2+1 per l’ex Schio.12-21 MADERAAAA!! TRIPLAAAAAAAA12-18 Sottomano di Reisingerova.10-18 Canestro bellissimo della playmaker di Schio, che piazza cinque punti in fila.10-16 Kopecka da due.8-16 COSTANZA VERONA! RESTITUITO IL FAVORE, +8.8-13 Vyoralova da tre prova a scuotere la!5-13 Jasmine Keys dal pitturato.5-11 Vorackova in allontanamento: la stella dell’USK Praga non molla!3-11 Piazzato dalla media di Lorela Cubaj: l’ribatte subito, ancora +8!3-9 Vorackova attacca il ferro: ottima uscitaceche dal minuto di sospensione per interrompere l’emorragia.Time-out chiamato dalla CT Ptackova che vede la sua squadra in netta difficoltà con un solo punto segnato – a cronometro fermo – inquattro minuti di partita.