Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 47-47, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: reazione azzurra nel terzo quarto, partita in perfetta parità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABreak di 7-0 delle azzurre, che sembrano aver ritrovato fluidità in attacco chiudendo bene le maglie in difesa.47-49 MATILDE VILLA PER ZANDALASINI: SORPASSO!47-47 CUBAJ! PAREGGIO.47-45 MARTINA FASSINAAAA! BOMBAAAAAAA47-42 Vorackova da due: ancora +5 per le padrone di casa, l’lascia qualcosa per strada in difesa.45-42 Stoupalova appoggia per il +3.43-42 CECILIA ZANDALASINI! TRIPLA, SI SBLOCCA LA FUORICLASSE.43-39 2/2 per Reisingerova in lunetta: massimo vantaggio ceco a +4!16:53 Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità a Brno: si riparte dal 41-39 per lacon cui si era chiuso il primo tempo!16:50 14 punti di Petra Holesinska e 6 punti di Veronika Vorackova tra le ceche, con 8 punti di Lorela Cubaj e 7 punti equamente divisi tra Matilde Villa e Costanza Verona.