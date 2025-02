Oasport.it - LIVE Cechia-Italia 41-39, Qualificazioni Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: sorpasso delle padrone di casa, ma le azzurre sono a contatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce anche il secondo quarto: all’intervallo lungo laè avanti 41-39 sull’!41-39 1/2 per Reisingerova ai liberi per il +2.40-39 Matilde Villa reagisce per l’: -1!40-37 Sotolova ancora perfetta da tre: altro vantaggio ceco!37-37 Uso perfetto del piede perno di Lorela Cubaj: 8 punti per il centro della Reyer Venezia, ancora parità!37-35 Sotolova mette la freccia per la: primo vantaggiodi!35-35 Appoggio di Reisingerova per il nuovo pari!33-35 Hamzova tiene ala!31-35 Lorela Cubaj elude la difesa e segna: mini-parziale azzurro!31-33 Valeria Trucco dalla media distanza: l’rimette il naso avanti!31-31 2/3 per Holesinska in lunetta: parità!29-31 OLBIS ANDRE’! GANCIO E NUOVO VANTAGGIO