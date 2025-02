Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: l’azzurra si gioca il titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo atto del WTA 250 di-Napoca (ROU) tra Luciae la russa Anastasia, la romagnolaper il secondoin carriera nel circuito maggiore!Luciasfida nella seconda finale in carriera nel circuito maggiore unatrice russa che ha già incontrato ben quattro volte, senza mai essere riuscita a batterla. Serve quindi una prima volta al, che in caso di vittoria si aggiudicherebbe un posto tra le prime 50trici del mondo.trice romagnola che si è issata fino all’ultimo atto in Romania grazie alle vittorie su Simona Halep (ultima della carriera della pluricampionessa Slam) e Payton Stearns, prima del derby azzurro contro Elisabetta Cocciaretto che le ha dato accesso alla semifinale.