Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: iniziata la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Gratuito con il dritto dopo il servizio.40-30 Punto da oltre 30 colpi, pazzesco. Alla fine cede con il drittoma che punto!30-30 Orribile smash in rete della russa, a punto fatto.30-15 Prima vincente.15-15 Ace (1°).0-15 Sotto la rete il back d’approccio della russa.Anastasiaal servizio16.01 Giocatrici in campo!15.55 Giocatrice romagnola che si è issata fino all’ultimo atto in Romania grazie alle vittorie su Simona Halep (ultima della carriera della pluricampionessa Slam) e Payton Stearns, prima del derby azzurro contro Elisabetta Cocciaretto che le ha dato accesso alla semi.15:47 Azzurra che vanta un titolo ne circuito maggiore, ottenuto ne 2023. Vincendo otterrebbe nuovamente un posto nelle prime 50 giocatrici del mondo.