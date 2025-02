Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01in!15.55 Giocatrice romagnola che si è issata fino all’ultimo atto in Romania grazie alle vittorie su Simona Halep (ultima della carriera della pluricampionessa Slam) e Payton Stearns, prima del derby azzurro contro Elisabetta Cocciaretto che le ha dato accesso alla semifinale.15:47 Azzurra che vanta un titolo ne circuito maggiore, ottenuto ne 2023. Vincendo otterrebbe nuovamente un posto nelle prime 50del mondo. Le motivazioni non mancano, tuttavia la russaè favorita avendo prevalso in tutti e 4 gli scontri diretti.15:39 Poco piu di 20’ alla discesa indelle due finaliste del WTA 250 diNapoca!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultimo atto del WTA 250 di-Napoca (ROU) tra Luciae la russa Anastasia, la romagnola gioca per il secondo titolo in carriera nel circuito maggiore!Luciasfida nella seconda finale in carriera nel circuito maggiore una giocatrice russa che ha già incontrato ben quattro volte, senza mai essere riuscita a batterla.