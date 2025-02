Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova 6-4, 1-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: comodo 2° set per la russa, ci si gioca tutto nel 3°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIOLET BREAK6-4, 1-6! Mestamente in rete la palla corta, o comunque il tentativo dell’azzurra, che cede gli ultimi 4 giochi di seconda partita dopo aver anche avuto la chance di 2-1 e servizio. La finale si deciderà nella terza!40-15 In rete il rovescio lungoriga di Lucia. Due palle set.30-15 Sbaglia undritto.30-0 Grande stop volley della, che ci delizia anche con un bel tocco.15-0 Ace (4°).1-5 In rete mestamente il dritto. Cede battuta e secondo parziale, a meno di miracoli,.30-40 Nuovo vincente di dritto della. Brava lei.30-30 Gran vincente di dritto di, che vuole chiudere anzitempo il parziale.30-15 In rete la risposta di dritto della.15-15 Risposta vincente di rovescio