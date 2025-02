Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova 6-4, 1-6, 2-6, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: l’azzurra ci prova ma esce sconfitta in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAb.4-6, 6-1, 6-2! Si conclude così ladi, con un’azzurra che è risucita a mettere pesantemente in difficoltà la russa solamente quando quest’ultima ha regalato tanto.A-40 Clamoroso, ace, il sesto.40-40 La partita era finita, il comodo appoggio della russa di dritto è però andato nell’unica porzione di campo presieduta da Lucia, che di dritto passa!40-30 Miracoloso vincente di rovescio stretto in cross di!40-15 Doppio fallo (2°).40-0 Slice e chop di là.30-0 Comanda il punto alla grande ma cede sul più bello di rovescio.15-0 Non risponde di rovescio.2-5 Tiene a zero la battuta Lucia.40-0 Lungo il dritto carico diche addirittura si lamente, dopo che ha colpito solo vincenti negli ultimi 40? abbondanti.