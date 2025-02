Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova 6-4, 1-6, 1-2, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: c’è un break da recuperare nel 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e dritto di rabbia a segno!!30-40 Non risponde di rovescio la russa sulla seconda.15-40 Non parte neanchesul cross di rovescio di. Due palle di doppio.15-30 Doloroso quarto doppio fallo del match.15-15 ACE (1°) di Lucia!0-15 Lungo il rovescio disulla pressione da fondo forsennata della russa.1-3 Nuovo vincente di rovescio lungoriga.40-15 Prima vincente.30-15 Largo l’ennesimo tentativo di dritto lungoriga in corsa della russa.30-0 Con il dritto lungoriga si apre la strada e con quello anomalo chiude.15-0 Servizio e comodo rovescio.1-2 A zero Lucia, ci voleva!40-0 Lunga la risposta di dritto.30-0 In rete il dritto didopo uno scambio prolungato.15-0 Vincente di dritto in cross di Lucia!2-0 Prima vincente alla “T”.