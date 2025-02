Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova 6-4, 1-2, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: l’azzurra si è salvata nel 2° game

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Prima vincente e.40-30 Con il rovescio lungoriga si apre la strada per chiudere di volo la russa.Solo seconde per la russa.30-30 Rallenta, ci casca con il rovescio sbagliando.30-15 Larga l’arquata difesa di dritto di Lucia.15-15 Risolve con un bel rovescio lungoriga vincente.Seconda0-15 Nuovo errore di dritto della russa. Sconsolata.1-1 Servizio vincente. D’autorità!A-40 Non risponde di dritto e sulla seconda la russa.40-40 Sbaglia peròil recupero di rovescio.30-40 Largo il rovescio ‘anomalo’ di Lucia.30-30 Largo di poco il dritto lungoriga di.30-15 Non risponde di dritto la russa.15-15 Gratuito di dritto.0-15 Ottima risposta di rovescio della russa e difesa diche si allunga.