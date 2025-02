Oasport.it - LIVE Bronzetti-Potapova 1-2, WTA Cluj 2025 in DIRETTA: inizio ‘on serve’ di 1° set

15-15 Rimedia con una gran seconda in kick!0-15 Doppio fallo (1°) di Lucia.1-2 Servizio e rovescio.A-40 Ace sporco.40-40 Lungo il rovescio difensivo della russa, ancora vantaggi sulla sua battuta!A-40 Servizio e comodo dritto.40-40 Prima e coppia di dritti prima dell'ultimo vincente e chance che sfuma.30-40 Passa con il rovescio Lucia!30-30 Comoda chiusura con il rovescio della russa.15-30 Sbaglia di rovescio!15-15 Vola via la risposta di rovescio sulla seconda.0-15 Nastro e dritto della russa che si allarga.1-1 Non risponde di rovescio. Tiene il servizio l'azzurra.40-15 Rovescio difensivo in rete di Lucia.40-0 Lungo il rovescio di.30-0 Prima vincente.15-0 Servizio, progressione e chiusura con lo schiaffo!0-1 Non risponde di rovescio