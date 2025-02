Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: inizia il match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAla 15esima finale di coppia conin battuta!13:02 Giocatori in campo!12:58 Tra qualche minuto quindi in campo i giocatori. Azzurri favoriti per quello che sarebbe il quarto ATP 5o0 negli ultimi due anni, le stagioni in cuisi sono riatagliati un posto nell’élite di doppio maschile.12:48 Terza finale delcome detto per gli azzurri, che hanno vinto quella di Adelaide e hanno perso quella a Melbourne.12:47hanno ‘ sconfitto avversari molto forti nel loro percorso e il riferimento è in particolare alla semifinale dove hanno avuto la meglio del doppio n.1 del seeding, Arevalo/Pavic.12:37 Tra circa 20? scenderanno in campo Simonee Andreae da Sandere Jan. Gli azzurri si giocano un altro titolo in questo inizio di, il secondo.